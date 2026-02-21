В Госдуме оценили аннулирование пошлин Трампа

Аннулирование пошлин президента США Дональда Трампа является политическим сигналом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, пошлины не затрагивали Россию напрямую, но могли повлиять на объем экспорта РФ в Индию и Китай.

Тарифы Трампа признаны незаконными, а это не только экономический, но и политический сигнал. Напрямую Россию они не затрагивали. Однако косвенно все же могли повлиять. Например, на объемы экспорта ресурсов в Индию и Китай, против которых были направлены. Чем выше тарифы, тем меньше товаров ввозится из этих стран в США. А значит, в стране-экспортере снижается производство, — следовательно, нужно меньше ресурсов для промышленности, —заявил он.

Депутат отметил, что решение Верховного суда США вывело внутреннюю политическую борьбу на новый уровень. По его словам, исполнительной власти не удалось стать выше законодательной и судебной.

Внутриполитическая конфронтация в США вышла на новый виток. Можно сказать, что Верховный суд отверг тарифы Трампа. Исполнительная власть в лице хозяина Овального кабинета пыталась показать, что она выше законодательной, представленной Конгрессом, с которым в норме нужно согласовывать любые тарифы, и судебной. Но не вышло, — заключил Толмачев.

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.