Депутат назвала тех, кто имеет право на досрочную сдачу ЕГЭ

Депутат назвала тех, кто имеет право на досрочную сдачу ЕГЭ Депутат Скрозникова: спортсмены и проходящие лечение могут досрочно сдать ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно сдавать досрочно спортсменам, участникам крупных творческих мероприятий и выпускникам, проходящим лечение, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, досрочная сдача также доступна выпускникам прошлых лет и студентам средних профессиональных организаций, если они по уважительным причинам не могут участвовать в основной экзаменационной кампании.

Досрочная сдача предназначена прежде всего для тех, кто объективно не сможет участвовать в экзаменах в основной период. Это могут быть спортсмены, выезжающие на соревнования, участники значимых творческих мероприятий, выпускники, проходящие лечение, а также некоторые категории обучающихся, завершающих обучение экстерном, — заявила парламентарий.

Депутат уточнила, что принадлежность к какой-либо категории сама по себе не гарантирует автоматический допуск к досрочному экзамену. Для участия необходимо подать заявление и приложить подтверждающие документы. Решение о допуске принимает государственная экзаменационная комиссия субъекта РФ.

Скрозникова отметила, что досрочная сдача охватывает лишь небольшую часть участников. Однако она позволяет учитывать жизненные обстоятельства выпускников, соблюдая единые правила проведения ЕГЭ.

Ранее член ГД Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ не позволяет объективно проанализировать уровень подготовки и логику рассуждений выпускников. По мнению парламентария, процедура тестирования наносит глубокий психологический урон здоровью школьников.