15 марта 2026 в 18:47

Удушливая духота и жара до +35? Погода в Москве в июне: чего ждать

Согласно предварительным прогнозам метеосервисов, июнь 2026 года в Москве может стать одним из самых теплых за последние несколько лет. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 июня, ждать ли удушливой духоты и жары до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в июне

По предварительным расчетам, среднемесячная температура в российской столице в июне ожидается на уровне +21 градус, что на 2–3 градуса выше обычных показателей.

В первые дни месяца дневные температуры могут достигать +20 градусов, ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +14 градусов. Однако уже к концу первой декады погода может резко измениться. Через регион пройдет серия грозовых фронтов, приносящих скоротечные, но мощные ливни. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 744–746 мм ртутного столба, влажность повысится до 69%.

В период с 11 по 20 июня характер погоды станет более устойчивым. Днем воздух будет прогреваться до +22 градусов, ночью — до +11 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя.

С 21 по 30 июня воздух прогреется до +23 градусов, ночью столбики термометров будут держаться на отметке +13 градусов. Влажность воздуха снизится до 68–70%, ветер останется умеренным — 4 м/с. В целом третья декада будет соответствовать климатической норме, а в отдельные дни даже превышать ее на 2–3 градуса.

Таким образом, в Москве в июне удушливой духоты и жары до +35 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июне

В Санкт-Петербурге, по предварительным прогнозам метеосервисов, в начале июня ожидается облачная погода с температурой днем от +18 до +21 градуса. Однако уже 3 и 4 июня пройдут небольшие дожди при температуре +21 градус. В период с 5 по 10 июня температура воздуха может резко упасть до +15 градусов.

В течение второй декады воздух днем будет прогреваться до +20 градусов, однако сохранятся небольшие дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов. Влажность воздуха снизится до 68–70%, ветер останется умеренным — 4 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя.

В период с 21 по 30 июня столбики термометров поднимутся до +23 градусов, ожидается ясная погода. Ночью воздух может остывать до +15 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 744–746 мм ртутного столба, влажность повысится до 69%.

