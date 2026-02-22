Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 03:19

В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран

Пушков задался вопросом по поводу цели эскалации ситуации вокруг Ирана

Иран Иран Фото: IMAGO/Alon David/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У американской эскалации вокруг Ирана остается множество неясных целей, написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, истинные причины могут крыться во внутренней политике США.

Напряженность вокруг Ирана нарастает из-за заявления президента США Дональда Трампа. Он пообещал нанести ограниченные удары по территории страны и ликвидировать верховного лидера Али Хаменеи. Пушков задался вопросами, чего именно Вашингтон надеется добиться такими действиями и какова конечная цель — смена режима или долгосрочная операция.

При этом без ответа остаются очень многие вопросы вокруг ситуации с Ираном, — написал он.

По мнению сенатора, из-за отсутствия ответов можно предположить, что «нагнетание обстановки и американская военная эскалация вокруг Ирана» только частично связана со стремлением США «обуздать» ближневосточную страну. Корни уходят во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах, пояснил Пушков.

Сенатор считает, что эскалация может быть инструментом мобилизации американского общества или отвлечения внимания от внутренних проблем. Тем временем иранские официальные лица уже предупредили, что любой удар по их стране встретит сокрушительный ответ, а ситуация в регионе продолжает накаляться на фоне переброски американских военных кораблей.

Ранее журналисты The New York Times отметили, что США рискуют увязнуть в затяжном конфликте, если нанесут удары по Ирану. Отмечалось, что Тегеран обладает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил.

Алексей Пушков
Иран
США
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Солнечная активность обновила антирекорд
Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.