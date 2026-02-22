В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран Пушков задался вопросом по поводу цели эскалации ситуации вокруг Ирана

У американской эскалации вокруг Ирана остается множество неясных целей, написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, истинные причины могут крыться во внутренней политике США.

Напряженность вокруг Ирана нарастает из-за заявления президента США Дональда Трампа. Он пообещал нанести ограниченные удары по территории страны и ликвидировать верховного лидера Али Хаменеи. Пушков задался вопросами, чего именно Вашингтон надеется добиться такими действиями и какова конечная цель — смена режима или долгосрочная операция.

При этом без ответа остаются очень многие вопросы вокруг ситуации с Ираном, — написал он.

По мнению сенатора, из-за отсутствия ответов можно предположить, что «нагнетание обстановки и американская военная эскалация вокруг Ирана» только частично связана со стремлением США «обуздать» ближневосточную страну. Корни уходят во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах, пояснил Пушков.

Сенатор считает, что эскалация может быть инструментом мобилизации американского общества или отвлечения внимания от внутренних проблем. Тем временем иранские официальные лица уже предупредили, что любой удар по их стране встретит сокрушительный ответ, а ситуация в регионе продолжает накаляться на фоне переброски американских военных кораблей.

Ранее журналисты The New York Times отметили, что США рискуют увязнуть в затяжном конфликте, если нанесут удары по Ирану. Отмечалось, что Тегеран обладает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил.