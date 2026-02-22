«Путь самоликвидации»: Мирошник назвал последствия евромайдана на Украине Мирошник: евромайдан привел к самоликвидации Украины за чужие интересы

Государственный переворот 2014 года на Украине запустил необратимый процесс уничтожения украинской государственности, заявил РИА Новости посол по особым поручением МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, страна в этот момент отказалась от суверенитета в пользу внешних кураторов.

Ровно 12 лет назад, 22 февраля, на Украине произошла смена власти, напомнил Мирошник. Итогом «евромайдана» стало отстранение от должности законно избранного президента Виктора Януковича, уточнил он.

По оценке Мирошника, это событие коренным образом изменило природу украинского государства. В результате переворота Киев утратил способность отстаивать национальные интересы. Страна стала полигоном для военных экспериментов и источником «пушечного мяса» в конфликте, который финансируется из-за рубежа, констатировал дипломат.

Ранее Мирошник утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский использует ограничения поставок по нефтепроводу «Дружба» как инструмент влияния на выборы в Венгрии и способ ослабить позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. По его мнению, глава государства действует по указке Брюсселя, которого не устраивает риторика строптивого политика.