«Эй, вперед, кусать!»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский использует ограничения поставок по нефтепроводу «Дружба» как инструмент влияния на выборы в Венгрии и способ ослабить позиции премьер-министра страны Виктора Орбана, предположил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, глава государства действует по указке Брюсселя, которого не устраивает риторика строптивого политика.

В данном случае Зеленскому просто дана [команда] «фас». Сказали: «Эй, вперед, кусать! Укуси Орбана!». Тем более у него сейчас готовятся выборы, поэтому мы уж постараемся применить какие-то меры для того, чтобы Орбана снести, чтобы он не был костью в горле Евросоюза и не мешал выделять деньги Украине, — пояснил дипломат.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подтвердил, что Украина неслучайно тормозит ремонт нефтепровода «Дружба» накануне выборов в Венгрии. По его словам, это делается ради свержения Орбана.

До этого премьер-министра Венгрии заявил, что Украина занимается откровенным политическим шантажом, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, таким образом Киев хочет надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в Евросоюзе.