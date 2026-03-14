Экономист раскрыл, когда будут решены бюджетные проблемы России

Бюджетные проблемы России будут решены в 2026 году, заявил директор Института нового общества, экономист, политолог Василий Колташов. По его словам, которые передает ИС «Вести», укрепление рубля является необходимым условием развития российской экономики.

Сейчас на мировом рынке <…> будут дорожать промышленные товары, в частности европейские, которые мы покупаем. <…> Для того чтобы мы не чувствовали, что мы тут опять в минусе из-за повысившихся цен на нефть, я имею в виду массового потребителя, для этого надо допускать укрепление рубля. Рубль укрепляется, потому что просто будет расти рублевая выручка от экспорта, — заявил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что курс рубля продолжит укрепляться в 2026 году. По его мнению, этому поспособствуют несколько факторов. Среди них высокий уровень доверия со стороны россиян, активное развитие внутреннего туризма, подчеркнул эксперт. В качестве других факторов он выделил улучшение экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активное использование национальных валют в расчетах с ними.