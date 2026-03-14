Предприимчивые израильтяне превратили бомбоубежище в «дворец любви» В Бат-Яме обнаружили подпольный бордель в общественном бомбоубежище

В Бат-Яме раскрыли подпольный бордель, оборудованный в общественном бомбоубежище, которое во время воздушных тревог всегда оказывалось закрыто изнутри, сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Новости». Муниципальные инспекторы, вызванные на место, обнаружили внутри переоборудованное помещение с кроватями, кухней, душем и туалетом.

Иностранная гражданка, находившаяся в убежище, была арестована. Укрытие снова открыто для доступа граждан.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракетные удары по Израилю наносились по 10 местам возможного проживания израильских лидеров, семь из которых расположены в Тель-Авиве, два в Ришон-ле-Ционе и одно в Шохаме. Заявление опубликовано после очередного запуска ракет по территории Израиля.

Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что Иран провел самый результативный ракетный обстрел Израиля, поразив критически важные объекты ПВО и установив контроль над частью воздушного пространства региона. По его словам, эта атака стала наиболее мощной за все время противостояния.