Предприимчивые израильтяне превратили бомбоубежище в «дворец любви»

В Бат-Яме обнаружили подпольный бордель в общественном бомбоубежище

В Бат-Яме раскрыли подпольный бордель, оборудованный в общественном бомбоубежище, которое во время воздушных тревог всегда оказывалось закрыто изнутри, сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Новости». Муниципальные инспекторы, вызванные на место, обнаружили внутри переоборудованное помещение с кроватями, кухней, душем и туалетом.

Иностранная гражданка, находившаяся в убежище, была арестована. Укрытие снова открыто для доступа граждан.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракетные удары по Израилю наносились по 10 местам возможного проживания израильских лидеров, семь из которых расположены в Тель-Авиве, два в Ришон-ле-Ционе и одно в Шохаме. Заявление опубликовано после очередного запуска ракет по территории Израиля.

Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что Иран провел самый результативный ракетный обстрел Израиля, поразив критически важные объекты ПВО и установив контроль над частью воздушного пространства региона. По его словам, эта атака стала наиболее мощной за все время противостояния.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина избили на популярном курорте из-за доски для серфинга
Дибров уклонился от ответа на вопрос о знакомстве с новой избранницей
Число атаковавших Москву БПЛА перевалило за 40
Жители российского города пожаловались на отсутствие света и воды
Появились данные о футболисте, подозреваемом в зверском убийстве москвички
Обида на Добронравова, бездетность, театр: как живет актер Сергей Дорогов
Топурия высказалась об отсутствии Пугачевой на музыкальных премиях
В Иране выступили с заявлением о здоровье нового лидера страны
Стало известно о формате прощания и похорон актрисы Арининой
Молодого футболиста задержали по подозрению в зверском убийстве москвички
«Здоровья ей»: Ревва поддержал Лерчек в борьбе с раком
Собянин озвучил количество БПЛА, сбитых вблизи Москвы
Экономист раскрыл, когда будут решены бюджетные проблемы России
Над Москвой сбили 39-й БПЛА за день
Премия «Виктория-2026»: самые яркие кадры с финального концерта
Возмущенный Володин, выгода России, мощная магнитная буря: что дальше
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике сбежал из страны
Предприимчивые израильтяне превратили бомбоубежище в «дворец любви»
Полиция задержала убийцу москвички
Дочь убитой на Строгинском бульваре женщины нашлась
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

