Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции

Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции

Иран провел самый масштабный ракетный обстрел Израиля с момента начала текущего конфликта, заявил в соцсети Х командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави. Он добавил, что обстрел стал наиболее мощным и результативным за все время противостояния.

Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима, — написал генерал.

Согласно его утверждению, в ходе операции были поражены критически важные объекты противовоздушной обороны, что позволило Тегерану установить контроль над частью воздушного пространства региона.

Иран также атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации гостелерадиокомпании IRIB, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.