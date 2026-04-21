21 апреля 2026 в 16:57

Культовый клуб перезапустят в Петербурге

Клуб «Грибоедов» откроется в бывшем бомбоубежище в Петербурге

Клуб «Грибоедов» откроется в бывшем бомбоубежище в Петербурге, сообщил журналу «Собака» собственник заведения Олег Ивонинский. Сейчас идет реконструкция объекта, в верхней части здания работы еще продолжаются.

«Грибоедов» — проект на пятилетнюю перспективу, из которого мы замышляем сделать петербургский мастер-визит: планируем построить кинозал культового кино, галерею и ресторанную зону с концертами и живой музыкой, — рассказал Ивонинский.

Клуб «Грибоедов» открылся в 1996 году и быстро приобрел культовый статус в Петербурге. Здесь проходили концерты таких известных коллективов, как Tequilajazzz, «Колибри», «НОМ», «Кирпичи», «Ленинград» и «Кровосток». Он был закрыт в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Борисоглебске Воронежской области у ночного клуба устроили афтепати с песней украинского артиста Андрея Данилко, известного публике под псевдонимом Верка Сердючка, которая содержит строчки из гимна Украины. Посетители устроили гулянье на улице после закрытия заведения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
