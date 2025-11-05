В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины

В Борисоглебске Воронежской области у ночного клуба устроили афтепати с песней украинского артиста Андрея Данилко, известного публике под псевдонимом Верка Сердючка, которая содержит строчки из гимна Украины, передает Readovka. Инцидент произошел в ночь на 3 ноября, когда посетители заведения после его закрытия включили композицию на улице.

По информации источника, общественники уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку. Как отметили в канале, клуб, возле которого произошел инцидент, имеет сомнительную репутацию — в заведении отсутствует охрана, фиксируются случаи сутенерства и частых потасовок.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что российского бойца поп-MMA Артура Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины. По словам парламентария, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие.