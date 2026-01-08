Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США

Велика вероятность, что США решат военным путем захватить Гренландию, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

Думаю, мирно они не договорятся, Данию никто ни в чем не убедит. Будет захват, аннексия острова Гренландия. Судя по действиям, которые были в Венесуэле, и по захвату наших танкеров, действительно, [президент США Дональд] Трамп может на это пойти. Подобные действия приведут к фактическому окончанию Североатлантического альянса, так как ни одна сторона Североатлантического альянса не имеет права покушаться на интересы другой стороны НАТО. В данном случае это недружественный акт, который действительно может привести к распаду, — отметил Артамонов.

В 2024 году, при главенстве Джо Байдена, Соединенные Штаты захватили почти миллион квадратных километров морского дна в Арктике, напомнил военный эксперт. По его словам, это означает, что не Дональд Трамп решил получить контроль над Гренландией. На самом деле он продолжает политический курс, который Штаты наметили уже давно.

Штаты просто по праву сильного решили, что они к себе присоединяют миллион квадратных километров акватории. Поэтому не надо усматривать здесь какое-то волюнтаристское поведение одного отдельно взятого американского диктатора. На мой взгляд, речь идет о последовательной политической линии ухода на север. США придерживаются идеологии, что все пространство экономического развития англосаксонского мира будет находиться в водах Тихого океана. Соответственно, надо организовать всю акваторию и прилегающую территорию, а также омывающую воду от Северного полюса до Южного. Так что я думаю, что сейчас Трамп превращает все западное полушарие в единую крепость англосаксонского мира, — заключил спикер.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Дании не справились с задачей по защите Гренландии. По его словам, датчане и европейцы не сделали необходимого для того, чтобы остров и дальше мог служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны.