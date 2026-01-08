США обвинили Данию в неспособности защитить Гренландию Вэнс заявил, что Дания не справилась с защитой Гренландии

Власти Дании не справились с задачей по защите Гренландии, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, датчане и европейцы не сделали необходимого для того, чтобы остров и дальше мог служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны.

Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И ответ очевиден — нет, — сказал Вэнс.

Он добавил, что Гренландия представляет критическое значение для национальной безопасности США. Вэнс обратил внимание, что Европа выражает много недовольства. По его мнению, страны не понимают аргументов президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой возможность покупки Гренландии для последующего присоединения к США. По ее словам, американский лидер готов прибегнуть к любым вариантам получения острова, однако предпочтительным остается дипломатия.