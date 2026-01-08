Трамп хочет присоединить к США один остров Ливитт: Трамп обсуждает со своей командой возможность покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой возможность покупки Гренландии для последующего присоединения к Соединенным Штатам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, американский президент готов прибегнуть к любым вариантам получения острова, однако предпочтительным остается дипломатия.

Президент (Дональд Трамп. — NEWS.ru) в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос, — заявила Ливитт.

Ранее Трамп выразил сомнение в готовности НАТО оказать помощь Соединенным Штатам в случае реальной необходимости. По его словам, скорее всего, Альянса не будет рядом, когда американским войскам действительно понадобится поддержка.

До этого политолог Константин Блохин в интервью ОТР заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО организация не прекратит существование, но значительно изменится, а роль ведущей силы перейдет от США к Германии, превратив организацию в «четвертый рейх». По его словам, американские элиты, включая часть республиканцев, которые со времен Второй мировой войны вкладывались в развитие Блока, не позволят Трампу реализовать такой сценарий.