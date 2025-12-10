Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:11

Политолог предположил, что будет с НАТО в случае выхода США

Политолог Блохин: при выходе США из НАТО лидерство в Альянсе перейдет ФРГ

В случае если США выйдут из НАТО, Альянс не развалится, но существенно изменится — роль лидера перейдет от Штатов к Германии, заявил ОТР политолог Константин Блохин. По его словам, организация станет «четвертым рейхом».

На мой взгляд, это будет европейский, некий такой «четвертый рейх». Скорее всего, там быстрыми темпами будет усиливать свое влияние Германия, и так как она экономический центр Европы, она точно нарастит быстрыми темпами свое военное влияние. Но это опять-таки все фантастика, никто из НАТО, и точно США, не выйдет, — высказался Блохин.

Он отметил, что все американские элиты с конца Второй мировой войны вкладывались в развитие НАТО и не позволят Трампу вывести Штаты из Альянса. Такие люди есть и среди республиканцев, уточнил политолог. Так что, вероятнее всего, это останется не более чем инициативой, подытожил эксперт.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Там указано, что членство Соединенных Штатов больше не соответствует интересам национальной безопасности страны.

