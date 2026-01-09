Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:14

Еще один танкер стал целью США в Карибском море

Reuters: американские силы проводят операцию по захвату танкера Olina

Фото: Tian Rui/XinHua/Global Look Press
Соединенные Штаты в настоящий момент проводят операцию по захвату нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у побережья Тринидада и Тобаго, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Судно, находящееся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании и идущее под неизвестным флагом, в 2025 году использовало флаг Сан-Томе и Принсипи.

США находятся в процессе захвата танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американцами танкер «Маринера» якобы лишь «изображал из себя» российское судно. По его словам, это было попыткой обойти санкционные ограничения, установленные Вашингтоном.

Между тем в МИД России отметили, что захват «Маринеры» способен вызвать обострение ситуации в Евро-Атлантическом регионе и понизить «порог применения силы». Агрессия Соединенных Штатов создает «опасный и безответственный прецедент», который другие страны могут захотеть воспроизвести, подчеркнули в ведомстве.

