14 февраля 2026 в 13:42

Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море

Южное командование США сообщило об ударе по судну с наркотиками в Карибском море

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американские военные нанесли удар по судну в Карибском море, подозреваемому в перевозке наркотиков, в результате чего три человека получили смертельные ранения, сообщило Южное командование США в соцсети X. Военнослужащие Соединенных Штатов не пострадали.

Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика, — говорится в публикации.

Ранее Южное командование Вооруженных сил США сообщило об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане. В результате атаки двое находившихся на борту погибли, один человек выжил.

Кроме того, стало известно, что в ходе операции «Южное копье» в Карибском море погиб 21-летний военнослужащий армии США с десантного корабля Iwo Jima. Мужчина 7 февраля по невыясненным причинам упал за борт. Поиски продолжались 72 часа, но не принесли результата, и его признали погибшим.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой точке планеты. Отвечая на вопрос о возможных целях в Мексике, Венесуэле или Колумбии, политик ответил: «Где угодно».

