Более 50 связанных с Францией кораблей застряли в Персидском заливе из-за операции США и Израиля против Ирана, заявил радио Europe 1 министр транспорта республики Филипп Табаро. Он отметил, что находится в постоянном контакте с компаниями, чьи суда оказались в трудном положении.

Я постоянно поддерживаю контакт с компаниями-перевозчиками, у части которых остались в этой зоне корабли, представляющие французские интересы, в частности, 52 в Персидском заливе, — сказал Табаро.

Министр напомнил, что Франция предложила создать международную коалицию для восстановления судоходства в регионе. Париж уже обратился к нескольким странам по этому вопросу, добавил он.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, пока идет конфликт в регионе. Он отметил, что проход через него должен контролировать Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив корабли стран-противников.

До этого издание The European Conservative сообщило, что военная операция США и Израиля против Ирана создала серьезные риски для глобальных энергопотоков, проходящих через Ормузский пролив. По информации СМИ, эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила проблему безопасности поставок энергоресурсов.