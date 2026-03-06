Рябков анонсировал возможные контакты в формате «ядерной пятерки»

Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки», сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

Мы находимся в стадии обсуждения возможности проведения контактов в формате «ядерной пятерки», но тоже нет никаких договоренностей на этот счет, — сказал он.

В «ядерную пятерку» входят пять стран, обладающих ядерным оружием: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Функции координатора в неформальном объединении ежегодно передаются от одного государства к другому. Россия выполняла эту роль в 2023 году и до середины 2024 года, после чего эстафета перешла к Китаю.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации заявил, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.