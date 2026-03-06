Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 09:42

Рябков анонсировал возможные контакты в формате «ядерной пятерки»

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки», сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

Мы находимся в стадии обсуждения возможности проведения контактов в формате «ядерной пятерки», но тоже нет никаких договоренностей на этот счет, — сказал он.

В «ядерную пятерку» входят пять стран, обладающих ядерным оружием: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Функции координатора в неформальном объединении ежегодно передаются от одного государства к другому. Россия выполняла эту роль в 2023 году и до середины 2024 года, после чего эстафета перешла к Китаю.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации заявил, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.

Россия
США
Китай
Великобритания
Франция
Сергей Рябков
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.