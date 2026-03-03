Евросоюз шокировало одно последствие конфликта на Ближнем Востоке TEC: блокада поставок энергоресурсов через Ормузский пролив стала шоком для ЕС

Военная операция США и Израиля против Ирана создала серьезные риски для глобальных энергопотоков, проходящих через Ормузский пролив, сообщает The European Conservative. По данным издания, эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила проблему безопасности поставок энергоресурсов, что стало особенно болезненным для Европы.

Как сказано в материале, ЕС оказался в наиболее уязвимом положении в сфере импорта сжиженного природного газа. Блокада стратегического пролива, по оценке авторов, пришлась на крайне неудачный для европейцев момент: к концу февраля 2026 года запасы газа в хранилищах Евросоюза упали до 46 млрд кубометров, что существенно уступает показателям предыдущих двух лет.

Ситуацию усугубляют и внутренние разногласия в самом ЕС, сказано в публикации. Кризис в зоне Персидского залива наложился на конфликт с участием Венгрии и Словакии, которые предъявляют претензии Украине из-за остановки прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее в Центральном командовании Соединенных Штатов сообщили, что Ормузский пролив остается открытым для гражданского судоходства. CENTCOM назвал недостоверной информацию о блокировке стратегической артерии иранскими военными.