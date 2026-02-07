«Не противник, а враг»: Орбан раскрыл отношение Венгрии к Украине Орбан: Украина ведет себя как враг Венгрии

Украина, требуя от Евросоюза отключить Венгрию от поставок российских энергоносителей, ведет себя не как противник, а как враг страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. По его словам, такие действия нарушают основополагающие национальные интересы Будапешта. Трансляцию вел телеканал М1.

Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, Украина, извините, полагаю, является нашим врагом. Украина нарушает наши основополагающие интересы. <...> Кто так делает — не противник, а враг Венгрии, — заявил он.

Это заявление прозвучало на фоне решения ЕС окончательно запретить импорт российского СПГ с 2027 года. Венгрия, как и Словакия, намерена оспорить эту санкцию в суде Евросоюза. Оба государства считают ее экономически невыгодной и нарушающей их энергетический суверенитет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы сами загнали себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей. По его словам, из-за принятых санкций они оказались в критической зависимости от США.