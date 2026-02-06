Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:25

«Загнал себя в ловушку»: Медведев о главной ошибке Евросоюза в отношении РФ

Медведев: Евросоюз загнал себя в ловушку решением отказаться от российского газа

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны Европы сами загнали себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, из-за принятых санкций они оказались в критической зависимости от США.

В антироссийском приступе олигофрении Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал. Ведь в роли спасителя, поставляющего энергоносители, безусловно, закрепится ныне презираемый ими Вашингтон. Вот только ставки за расширение своего содействия у него будут несравнимо выше, нежели просто деньги, — написал он.

Медведев уверен, что Европа, оказавшись в критической зависимости от американского газа, теперь будет вынуждена безоговорочно выполнять указания из-за океана. Это, по его мнению, лишит ЕС самостоятельности в международных делах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией евробюрократам оказалась важнее интересов стран-участниц объединения.

