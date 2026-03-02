Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика

В ночь на 2 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 67 — над акваторией Черного моря, 66 — над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, один — над территорией Астраханской области», — сказано в сообщении.