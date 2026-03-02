Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 07:48

Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 2 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 67 — над акваторией Черного моря, 66 — над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, один — над территорией Астраханской области», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ВСУ
атаки
БПЛА
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирану пообещали коллективный ответ
В Иране обозначили позицию по новым переговорам с США
«Заставляет платить цену»: Трампа обвинили в потворствовании Израилю
Россиянкам начали рассылать опасные открытки на 8 Марта
Уничтожение американского F-15 в Кувейте попало на видео
Взрывы прогремели в двух ближневосточных городах
Главу «Виту проект» заподозрили в многомиллионном хищении у Росгвардии
Россиянам пообещали три выходных подряд в начале марта
«Великие люди»: в МИД Ирана подтвердили гибель крупных военачальников
Израиль нанес удар по сердцу «Хезболлы» и убил важного политика
Названо число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Новороссийск
Юрист объяснил, как разоблачить лжепремиальную точку доставки еды
Фейковые «солдаты удачи», прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 2 марта
«Мир станет свидетелем конца»: Арафи начал свое правление с угроз
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика
Почти 40 поездов «застряли» в Прикамье из-за аварии на путях
Водителям дали совет для полного тест-драйва нового автомобиля
ВСУ совершили массированный удар по регионам России за ночь
Пентагон выйдет на связь с американцами из-за ситуации в Иране
Юрист ответил, может ли сотрудник потребовать «удаленку» во время половодья
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.