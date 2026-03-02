Россиянам пообещали три выходных подряд в начале марта Праздничный выходной 8 Марта перенесут на следующий день

Жителей России ждут сразу три выходных подряд в начале марта, напомнила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это обусловлено тем, что Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье. В связи с этим праздничный выходной переносится на понедельник, 9 марта.

В 2026 году Международный женский день 8 Марта пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день — 9 марта. В результате у россиян, работающих по пятидневке, будет три дня отдыха (с 7 по 9 марта), — объяснила Подольская.

Таким образом, вторая рабочая неделя месяца будет четырехдневной. Она начнется со вторника, 10 марта.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности обратили внимание, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. Они предупредили покупательниц, что после оплаты можно остаться как без денег, так и без подарка.