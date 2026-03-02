Более 30 человек стали жертвами атаки Израиля на Ливан

Более 30 человек стали жертвами атаки Израиля на Ливан По меньшей мере 31 человек погиб, 149 пострадали при атаке Израиля на Ливан

По меньшей мере 31 человек погиб, 149 пострадали при атаке Израиля на Ливан, сообщил в соцсети X Минздрав арабской республики. При этом там отметили, что число жертв может вырасти, так как спасатели продолжают разбор завалов.

Число жертв может возрасти, поскольку в кварталах <...>, где ракеты попали в два жилых дома, продолжаются спасательные работы, — говорится в сообщении.

Ранее начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что Тель-Авив начал наступательную операцию в Ливане. Он пояснил, что военные действия направлены против шиитской организации «Хезболла».

До этого израильские военные нанесли серию ударов по объектам «Хезболлы». ЦАХАЛ подтвердила, что действия стали ответом на обострение ситуации у северных границ. Удары направлены на ослабление военного потенциала и командного состава формирования.

«Хезболла» ранее официально подтвердило, что ночной ракетный обстрел окрестностей израильского города Хайфа стал местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В заявлении пресс-службы движения говорится, что удар был нанесен высокоточными ракетами и беспилотниками по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель.