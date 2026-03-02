Более 30 человек стали жертвами атаки Израиля на Ливан

По меньшей мере 31 человек погиб, 149 пострадали при атаке Израиля на Ливан, сообщил в соцсети X Минздрав арабской республики. При этом там отметили, что число жертв может вырасти, так как спасатели продолжают разбор завалов.
Число жертв может возрасти, поскольку в кварталах <...>, где ракеты попали в два жилых дома, продолжаются спасательные работы, — говорится в сообщении.
Ранее начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что Тель-Авив начал наступательную операцию в Ливане. Он пояснил, что военные действия направлены против шиитской организации «Хезболла».
До этого израильские военные нанесли серию ударов по объектам «Хезболлы». ЦАХАЛ подтвердила, что действия стали ответом на обострение ситуации у северных границ. Удары направлены на ослабление военного потенциала и командного состава формирования.
«Хезболла» ранее официально подтвердило, что ночной ракетный обстрел окрестностей израильского города Хайфа стал местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В заявлении пресс-службы движения говорится, что удар был нанесен высокоточными ракетами и беспилотниками по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель.