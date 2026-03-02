Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа

Актриса Юлия Снигирь заявила, что ее квартиру в Москве затопило из-за невывезенного снега. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что уже четвертые сутки вынуждена обходиться без электричества — включать свет нельзя из-за стекающей по стенам воды.

Меня спрашивают, пью ли я магний. Конечно! А еще не включаю свет — нельзя. Четвертый день, — отметила актриса.

Ранее дочь покойного музыканта Александра Градского Мария Градская взыскала крупную денежную компенсацию с московской управляющей компании. Причиной судебного разбирательства стал ущерб от затопления квартиры. Иск направили в суд в декабре 2024 года. В процессе представители ответчика просили назначить экспертизу, чтобы установить причины аварии и оценить стоимость восстановительного ремонта жилья и поврежденного движимого имущества.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при прорыве системы пожаротушения в московской высотке собственники могут рассчитывать на компенсацию до 250 тыс. рублей. Он подчеркнул, что ответственность за подобные инциденты лежит на управляющей компании.