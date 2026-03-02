Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:22

Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа

Актриса Юлия Снигирь заявила о продолжающемся потопе в квартире

Юлия Снигирь Юлия Снигирь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Юлия Снигирь заявила, что ее квартиру в Москве затопило из-за невывезенного снега. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что уже четвертые сутки вынуждена обходиться без электричества — включать свет нельзя из-за стекающей по стенам воды.

Меня спрашивают, пью ли я магний. Конечно! А еще не включаю свет — нельзя. Четвертый день, — отметила актриса.

Ранее дочь покойного музыканта Александра Градского Мария Градская взыскала крупную денежную компенсацию с московской управляющей компании. Причиной судебного разбирательства стал ущерб от затопления квартиры. Иск направили в суд в декабре 2024 года. В процессе представители ответчика просили назначить экспертизу, чтобы установить причины аварии и оценить стоимость восстановительного ремонта жилья и поврежденного движимого имущества.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при прорыве системы пожаротушения в московской высотке собственники могут рассчитывать на компенсацию до 250 тыс. рублей. Он подчеркнул, что ответственность за подобные инциденты лежит на управляющей компании.

Юлия Снигирь
актрисы
затопление
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник ударил по больнице в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.