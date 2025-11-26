Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде Актеры Цыганов и Снигирь дали показания в суде по делу Тарасовой

Известные актеры прибыли на судебное заседание, чтобы выразить поддержку своей коллеге Аглае Тарасовой, сообщает корреспондент NEWS.ru. Среди присутствующих были замечены Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которая старалась избегать внимания прессы.

Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. Может мы не самые близкие друзья, но на съемочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был, — сказал Цыганов.

Юлия Снигирь в свою очередь выразила серьезную озабоченность возможными последствиями судебного процесса для карьеры своей коллеги. Она указала, что в настоящее время Тарасова находится на пике профессиональной востребованности, включая рассмотрение ее кандидатуры на главную роль в международных проектах.

Суд ведет следствие по делу о контрабанде наркотиков против актрисы. Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. С собой у нее нашли вейп с маслом каннабиса внутри.

Ранее появились кадры с матерью Аглаи Тарасовой Ксенией Раппопорт, которая явилась на заседание суда вместе с дочерью. Слушания проходят в Домодедовском городском суде. Мать и дочь держались за руки, поднимаясь по ступеням крыльца здания.

