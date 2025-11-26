День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:07

Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде

Актеры Цыганов и Снигирь дали показания в суде по делу Тарасовой

Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Известные актеры прибыли на судебное заседание, чтобы выразить поддержку своей коллеге Аглае Тарасовой, сообщает корреспондент NEWS.ru. Среди присутствующих были замечены Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которая старалась избегать внимания прессы.

Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. Может мы не самые близкие друзья, но на съемочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был, — сказал Цыганов.

Юлия Снигирь в свою очередь выразила серьезную озабоченность возможными последствиями судебного процесса для карьеры своей коллеги. Она указала, что в настоящее время Тарасова находится на пике профессиональной востребованности, включая рассмотрение ее кандидатуры на главную роль в международных проектах.

Суд ведет следствие по делу о контрабанде наркотиков против актрисы. Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. С собой у нее нашли вейп с маслом каннабиса внутри.

Ранее появились кадры с матерью Аглаи Тарасовой Ксенией Раппопорт, которая явилась на заседание суда вместе с дочерью. Слушания проходят в Домодедовском городском суде. Мать и дочь держались за руки, поднимаясь по ступеням крыльца здания.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
Аглая Тарасова
Евгений Цыганов
Юлия Снигирь
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Турция обозначила позицию по поставкам российского газа
«Пора кончать»: депутат призвал жестко ответить ЕС на кражу активов России
«Все признают это»: Рябков сделал заявление о терроризме в странах БРИКС
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.