День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:08

Появились кадры Аглаи Тарасовой с матерью перед судом по делу о наркотиках

Аглая Тарасова пришла на заседание по делу о наркотиках, держа мать за руку

Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Домодедовском городском суде проходит второе заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru. Звезда пришла на заседание с матерью, народной артисткой России Ксенией Раппопорт. Они держались за руки.

Тарасову обвиняют в попытке провезти в Россию запрещенные веществе в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса признала вину.

Ранее соседка Тарасовой рассказала, что она много работала и часто отсутствовала дома. Женщина выразила сочувствие артистке, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации. Соседка также отметила, что водитель актрисы – замечательный человек.

До этого стало известно, что Тарасова ежемесячно выплачивает миллион рублей по ипотеке за трехкомнатную квартиру на Малой Никитской улице в Москве. Площадь жилья звезды составляет 139 квадратных метров, а рядом расположены Патриаршие пруды и дом-музей Чехова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
актрисы
наркотики
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Понимание есть»: Путин раскрыл отношение США к украинскому урегулированию
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.