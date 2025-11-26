Появились кадры Аглаи Тарасовой с матерью перед судом по делу о наркотиках

В Домодедовском городском суде проходит второе заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru. Звезда пришла на заседание с матерью, народной артисткой России Ксенией Раппопорт. Они держались за руки.

Тарасову обвиняют в попытке провезти в Россию запрещенные веществе в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса признала вину.

Ранее соседка Тарасовой рассказала, что она много работала и часто отсутствовала дома. Женщина выразила сочувствие артистке, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации. Соседка также отметила, что водитель актрисы – замечательный человек.

До этого стало известно, что Тарасова ежемесячно выплачивает миллион рублей по ипотеке за трехкомнатную квартиру на Малой Никитской улице в Москве. Площадь жилья звезды составляет 139 квадратных метров, а рядом расположены Патриаршие пруды и дом-музей Чехова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.