Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:31

Раскрыто, сколько Аглая Тарасова платит за ипотечную «трешку» в Москве

Арестованная за наркотики Тарасова ежемесячно платит миллион рублей по ипотеке

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова, которая проходит по делу о наркотиках, ежемесячно выплачивает миллион рублей по ипотеке, пишет KP.RU. Трехкомнатная квартира артистки находится на Малой Никитской улице в Москве.

Площадь жилья звезды составляет 139 квадратных метров, а рядом расположены Патриаршие пруды и дом-музей Чехова. По некоторым данным, у Тарасовой есть еще одна квартира — в Трехпрудном переулке. Она расположена в историческом комплексе Волоцких домов.

Кроме того, Тарасова передвигается на автомобиле BMW стоимостью около 10 млн рублей. Сейчас она продолжает работать и видеться с близкими, несмотря на возбужденное уголовное дело.

Актрису задержали в Домодедово с наркотиками, когда она вернулась из Израиля. Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий. Артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев между тем отмечал, что версия о провозе гашишного масла в вейпе из-за медицинских показаний родственника, которую озвучила актриса Аглая Тарасова, является сомнительной. Он предположил, что девушка сказала это по просьбе своих адвокатов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
наркотики
ипотека
актрисы
квартиры
Москва
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.