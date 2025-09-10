Раскрыто, сколько Аглая Тарасова платит за ипотечную «трешку» в Москве

Актриса Аглая Тарасова, которая проходит по делу о наркотиках, ежемесячно выплачивает миллион рублей по ипотеке, пишет KP.RU. Трехкомнатная квартира артистки находится на Малой Никитской улице в Москве.
Площадь жилья звезды составляет 139 квадратных метров, а рядом расположены Патриаршие пруды и дом-музей Чехова. По некоторым данным, у Тарасовой есть еще одна квартира — в Трехпрудном переулке. Она расположена в историческом комплексе Волоцких домов.
Кроме того, Тарасова передвигается на автомобиле BMW стоимостью около 10 млн рублей. Сейчас она продолжает работать и видеться с близкими, несмотря на возбужденное уголовное дело.
Актрису задержали в Домодедово с наркотиками, когда она вернулась из Израиля. Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий. Артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.
Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев между тем отмечал, что версия о провозе гашишного масла в вейпе из-за медицинских показаний родственника, которую озвучила актриса Аглая Тарасова, является сомнительной. Он предположил, что девушка сказала это по просьбе своих адвокатов.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.