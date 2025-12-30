Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 05:53

Появились новые детали мошеннической схемы с деньгами Долиной

ТАСС: в схеме с деньгами Долиной аферисты использовали 10 разных счетов в банках

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В деле о хищении около 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной фигурирует не менее 10 банковских счетов в различных кредитных организациях, пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования. Следователи установили, что неизвестные лица использовали эту сеть счетов для перевода похищенных средств.

В ходе расследования уголовного дела истребованы банковские документы, установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Л.А., неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук, — указано в сообщении.

Один из таких счетов был открыт на имя Александра Келдыбаева, который, согласно выпискам, в июне 2024 года получил от Долиной 15 млн рублей в два этапа. В ходе следствия выяснилось, что к моменту начала разбирательства Келдыбаев уже умер.

Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые с апреля по июнь 2024 года, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести все сбережения и вырученные от продажи квартиры деньги на «безопасные» счета. Хотя суды первой и второй инстанций признали сделку по продаже недвижимости недействительной, Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы Полины Лурье, постановив вернуть ей квартиру.

После скандала с недвижимостью Долина столкнулась с волной критики и «отмен» со стороны общественности. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ее защиту заявил, что певицу не нужно лишать звания народной артистки России. Он отметил, что поддерживает покупательницу Полину Лурье и осуждает некрасивый поступок артистки, однако, по мнению депутата, стоит оставить ее в покое.

