Появились новые детали мошеннической схемы с деньгами Долиной

В деле о хищении около 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной фигурирует не менее 10 банковских счетов в различных кредитных организациях, пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования. Следователи установили, что неизвестные лица использовали эту сеть счетов для перевода похищенных средств.
В ходе расследования уголовного дела истребованы банковские документы, установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Л.А., неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук, — указано в сообщении.
Один из таких счетов был открыт на имя Александра Келдыбаева, который, согласно выпискам, в июне 2024 года получил от Долиной 15 млн рублей в два этапа. В ходе следствия выяснилось, что к моменту начала разбирательства Келдыбаев уже умер.
Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые с апреля по июнь 2024 года, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести все сбережения и вырученные от продажи квартиры деньги на «безопасные» счета. Хотя суды первой и второй инстанций признали сделку по продаже недвижимости недействительной, Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы Полины Лурье, постановив вернуть ей квартиру.
После скандала с недвижимостью Долина столкнулась с волной критики и «отмен» со стороны общественности. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ее защиту заявил, что певицу не нужно лишать звания народной артистки России. Он отметил, что поддерживает покупательницу Полину Лурье и осуждает некрасивый поступок артистки, однако, по мнению депутата, стоит оставить ее в покое.