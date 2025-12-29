«Не исчадье ада»: в Госдуме призвали не «втаптывать» Долину в проблемы

Певицу Ларису Долину не следует лишать звания народной артистки России после скандала с квартирой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что поддерживает покупательницу Полину Лурье и осуждает некрасивый поступок артистки, однако, по мнению депутата, стоит оставить ее в покое.

В контексте обмана Лурье случилась глубоко мерзкая ситуация. В этой сделке я всегда выступал в ее поддержку, но я хочу попросить не смаковать детали этой трагедии. Люди ждут других решений, нежели чем дальнейшее втаптывание Долиной в проблемы. Я хочу напомнить, что она не исчадие ада. Да, певица поступила некрасиво, с моей точки зрения, но ее обманули, она сама пострадавшая, и сейчас по решению суда Долина вынуждена будет выехать из квартиры. Это справедливо, это правильно, но она пострадала, ей тяжело. Русские люди человека, который находится в беде, дальше не втаптывают, не пинают. Это не по-человечески, не по-христиански. Нужно оставить Долину в покое, — высказался Милонов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что инициативу лишить Долину звания народной артистки России поддержали 86% опрошенных граждан. По его словам, столь однозначная реакция общественности, вероятно, стала следствием публичного поведения певицы и ее представителей на фоне квартирного скандала с Лурье.