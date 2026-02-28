Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 11:18

Раскрыта новая схема мошенников с альпинистами, снегом и сосульками

Мошенники начали обманывать россиян под видом промышленных альпинистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники начали обманывать россиян под видом промышленных альпинистов, предлагая услуги по уборке крыш многоэтажек от сосулек и снега, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По ее информации, после получения предоплаты аферисты перестают выходить на связь, передает РИА Новости.

Соседи скидываются, переводят предоплату (30-50%) за услугу. После получения денег «альпинисты» перестают выходить на связь, оставляя жителей один на один с нависшей угрозой, — отметили в «Мошеловке».

Эксперты подчеркнули, что основная цель мошенников — это жители многоквартирных домов и автовладельцы. По их словам, схема особенно опасна сейчас, в сезон активного таяния и образования сосулек.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщал NEWS.ru, что в России набирает обороты новая мошенническая схема взлома смартфонов с помощью вредоносных файлов, которые злоумышленники рассылают после серии доверительных звонков под видом госслужб или коммунальщиков. По его словам, для этого аферисты используют многоэтапную комбинацию, выстраивая с жертвой доверительные отношения через разговоры о тестировании новых сервисов.

