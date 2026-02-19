Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:17

Россиянин пробился в финал олимпийского турнира по ски-альпинизму

Филиппов вышел в финал спринта по ски-альпинизму на Олимпиаде в Италии

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
Россиянин Никита Филиппов стал финалистом спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии, сообщили организаторы турнира. Он показал второй результат в своем полуфинальном забеге и обеспечил себе участие в решающем старте.

В финал вышли по два сильнейших спортсмена из каждого полуфинального забега, а также два участника, которые не заняли призовые места, но продемонстрировали лучшее время среди остальных. Финальный старт состоялся в 16:15 по московскому времени.

Филиппов стал первым российским спортсменом, получившим путевку на Олимпийские игры в этом виде программы. 23-летний атлет одержал 23 победы на чемпионатах России. В январе он завоевал две бронзовые медали в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не увидел нарушений в действиях итальянского сноубордиста, который нанес флаг России на свой шлем. Как заявила глава МОК Кирсти Ковентри, на амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Олимпийских игр, где он соревновался с 2002 года.

До этого российские болельщики пронесли государственный флаг на стадион «Сан-Сиро» во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Инициаторы акции пояснили, что это было спонтанное решение для личной фотосессии, а не публичная демонстрация. Они также отметили, что организаторы не предъявили претензий.

