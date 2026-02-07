Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 02:43

Болельщик рассказал, как родилась идея пронести флаг России на открытие ОИ

Болельщик Бурденюк: идея пронести флаг России на открытие ОИ родилась спонтанно

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российские болельщики пронесли флаг России на трибуны стадиона «Сан-Сиро» во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Как рассказал один из инициаторов Евгений Бурденюк, решение было спонтанным и не имело целью публичную демонстрацию, пишет ТАСС.

Когда мы решили полететь на Олимпиаду, сказали — давайте захватим флаг. Мы пришли сюда и растянули его перед главной сценой и совершенно не задумывались, взяли и сфотографировались. Но мы не спортсмены, мы болельщики. Мы это делали для себя, и получилось так, что нас кто-то сфотографировал, — пояснил Бурденюк.

На флаге была надпись «Лыжная команда Похвистнево». Организаторы не предъявили болельщикам никаких претензий. При этом, согласно официальным правилам МОК, на все олимпийские объекты запрещено проносить современные и исторические флаги стран, чьи спортсмены выступают в нейтральном статусе, как это делают российские и белорусские атлеты.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр впервые в истории проходила одновременно на четырех площадках – в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Такой распределенный формат связан с большими расстояниями между кластерами Игр. Основное действие разворачивалось на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там зрителям представили спектакль, посвященный итальянской культуре.

