06 февраля 2026 в 23:08

Церемония открытия Олимпиады стартовала в Италии

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр проходит в четырех локациях Италии

Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Италии началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Впервые в истории мероприятие проходит одновременно на четырех площадках – в Милане, Кортина-д«Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Такой распределенный формат связан с большими расстояниями между кластерами Игр. Основное действие разворачивается на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там зрителям представят спектакль, посвященный итальянской культуре.

Международный олимпийский комитет (МОК) также подтвердил, что российские спортсмены, допущенные к Играм в нейтральном статусе, не смогут участвовать в параде наций на открытии. Однако им разрешено присутствовать на трибунах в качестве зрителей.

Всего в соревнованиях от России примут участие 13 атлетов. В их числе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Ранее сообщалось, что, право зажечь олимпийский факел будет доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе. В музыкальной программе церемонии примут участие мировые звезды, включая Мэрайю Кэри, которая исполнит классическую композицию Nel blu, dipinto di blu.

