В Сети появились кадры задержания пяти террористов

В Сети появилось видео задержания группы из пяти граждан России и Украины, подозреваемых в совершении теракта, кадрами поделился Центр общественных связей ФСБ. Фигуранты причастны к совершению теракта против председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, который погиб при взрыве самодельной бомбы в октябре 2025 года.

На кадрах допроса один из исполнителей признается, что основной целью их действий было запугивание местного населения и дестабилизация обстановки в регионе. Сейчас все фигуранты находятся под стражей, а следователи продолжают сбор доказательной базы в рамках возбужденного уголовного дела.

В ЦОС ФСБ уточнили, что задержанные пять человек являются гражданами России и Украины. Злоумышленники готовились к совершению новых терактов по заданию украинских спецслужб. У них было изъято восемь автоматов Калашникова и взрывчатка.

Ранее ФСБ и Следственный комитет поймали 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Юноша был завербован через Telegram куратором с Украины.