19 марта 2026 в 10:16

Раскрыта цель теракта против главы Совета депутатов Новой Каховки

Целью теракта против депутата из Новой Каховки Леонтьева было запугивание людей

Задержанный по делу о теракте в отношении главы Совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. На видео, распространенном ведомством, он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб, а целью преступления было устрашение населения.

Совершил [теракт] в начале октября способом заложения взрывного устройства, которое мне передали сотрудники спецслужб Украины. Цель — запугивание мирного населения, — сказал он.

Второй фигурант дела также признался в совершении теракта. По его словам, взрывчатку они получили от СБУ, после чего самостоятельно изготовили бомбу, установили ее и привели в действие. Всего задержано пять человек.

Сотрудники ФСБ восстановили точную хронологию теракта в Новой Каховке, произошедшего в октябре 2025 года. Установлено, что злоумышленники действовали по заданию Киева. Они заложили самодельное взрывное устройство у входа в административное здание и привели его в действие в момент, когда к месту подъехал Владимир Леонтьев.

Ранее стало известно, что задержанные в Херсонской области граждане России и Украины готовили новые теракты по заказу украинских спецслужб. У подозреваемых изъяли взрывчатку и восемь автоматов Калашникова.
