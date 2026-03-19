ФСБ и СК задержали пятерых подозреваемых в теракте в Новой Каховке

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали пять человек, причастных к организации и совершению теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева в октябре 2025 года, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По сообщению силовых ведомств, в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.

Правоохранители установили, что задержанные в Херсонской области граждане России и Украины готовили новые теракты по заказу украинских спецслужб. У подозреваемых изъяли взрывчатку и восемь автоматов Калашникова.

Один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА, — добавили в ФСБ.

Для совершения преступления фигурант привлек нескольких своих знакомых. Бомба была установлена на входе в административное здание, взрыв убил не только главу совета депутатов, но и ранил двоих женщин.