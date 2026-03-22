Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», скорее всего, будут отбывать наказание в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» на Крайнем Севере, предположила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, в этом учреждении на сегодняшний день содержится самое большое количество осужденных по подобным статьям.

Если мы говорим про колонию, то это будет «Полярная сова». А почему? Потому что там, сидит, наверное, больше всего террористов. И вообще она в большей степени приспособлена. Это одна из самых суровых тюрем и находится очень далеко в поселке Харп, фактически на краю Земли в краю вечной мерзлоты, — сообщила Меркачева.

Однако террористов не сразу этапируют в «Полярную сову», подчеркнула правозащитница. Она отметила, что преступники будут оставаться в московском СИЗО, пока приговор не вступил в законную силу, и они имеют право подать апелляцию.

Ранее адвокат пострадавших в теракте в «Крокусе» Людмила Айвар сообщила, что одна из ее подопечных умерла после длительного лечения. По ее словам, 42-летняя Наталья Скисова была тяжело ранена и проходила реабилитацию: она лечила последствия ожогов лица и дыхательных путей, а также страдала посттравматическим стрессовым расстройством.