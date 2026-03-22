Член СПЧ рассказала, в каких условиях будут сидеть террористы «Крокуса»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» будут пожизненно содержаться в очень суровых условиях, сообщила NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, преступников положено содержать в камере, оснащенной внутренней клеткой. Кроме того, уточнила она, они не смогут забирать еду из рук в руки и видеть небо и дневной свет.

Все суперсурово. Человек все время находится под замком. Он в камере, а еще внутри клетка. Им даже пищу не передают из рук в руки: есть специальные «лопаты», которыми продвигают еду поглубже в камеру. Они не могут подойти к окну, посмотреть на небо, они его не видят. Они всего лишены, — сообщила Меркачева.

Она уточнила, что первое время террористы будут содержаться в одиночных камерах. Потом, после этапирования, их переведут в двух- или трехместные помещения.

Ранее Второй гарнизонный Западный военный суд приговорил четверых исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному сроку. Их признали виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта. Все осужденные должны выплатить 990 тыс. рублей штрафа.