Появились кадры задержания аферистов из «модельного агентства» в Москве. На видео, опубликованном представителем МВД Ириной Волк, показали сотрудников организации. Всего задержаны восемь мошенников, жертвами которых стали более 100 граждан. Общий ущерб предварительно оценивается более чем в 20 млн рублей.

По словам Волк, злоумышленники арендовали два офиса в Москве и активно рекламировали их в интернете. Будущим моделям предлагали оплатить обучение в академии, обещая после этого заключить трудовой договор. Однако никаких обязательств мошенники не выполняли, а деньги присваивали. Возбуждено 112 уголовных дел по статье о мошенничестве, которые объединены в одно производство.

Ранее мошенники развели 83-летнего москвича на более чем 10,4 млн рублей. Мужчине позвонили якобы из организации, где он работал, и сообщили о возможной утечке информации. Чтобы обеспечить выполнение своего плана, злоумышленники отправили пенсионеру курьером сотовый телефон с заранее подготовленной SIM-картой и установленными программами.