Маленькая девочка выпала из окна пятиэтажки в Москве

Маленькая девочка выпала из окна пятиэтажки в Москве Маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы

Маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Предварительно, ребенок на короткое время остался без присмотра в комнате. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Велозаводская. Девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже.

