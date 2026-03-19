Маленькая девочка выпала из окна пятиэтажки в Москве

19 марта 2026 в 12:35

Маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Предварительно, ребенок на короткое время остался без присмотра в комнате. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Велозаводская. Девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Ранее стало известно, что тело 69-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля накануне операции, обнаружили в шахте лифта больницы Майкопа спустя 21 день. Поиски осложнялись неработающими камерами видеонаблюдения в медучреждении. Следственный комитет Майкопа возбудил уголовное дело по факту гибели пациента.

