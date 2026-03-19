«Не может быть»: Мерц выдвинул требование по Украине Мерц потребовал место для Евросоюза за столом переговоров по Украине

ЕС нужно место за столом переговоров по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, которые приводит издание Die Welt, Европе нужно срочно получить согласованный кредит на €90 млрд для Киева.

Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев, — отметил он.

До этого немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он обратил внимание, что Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.