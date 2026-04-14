Стало известно о ментальном состоянии королевы Елизаветы II к концу жизни

Королевский биограф Эндрю Лауни заявил о серьезном ухудшении состояния Елизаветы II в последние годы ее жизни, сообщает Daily Mail. По его мнению, монарх утратила способность полноценно управлять страной, фактическое руководство перешло к ее старшему сыну.

Он также связал это с ситуацией вокруг принца Эндрю, отметив, что королева не предприняла действий в отношении своего младшего сына, несмотря на обвинения в его адрес.

Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. [Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделала, — утверждает биограф.

Ранее стало известно, что Елизавета II не смогла лично проститься со своим супругом принцем Филиппом в момент его кончины в апреле 2021 года, что привело ее в ярость. Подробностями жизни и смерти королевской четы поделился в биографической книге историк Хьюго Викерс. Он отметил, что последние годы королевская чета жила преимущественно порознь: принц из-за тяжелой болезни уединился в поместье Сандрингем. С 2013 года герцог Эдинбургский боролся с раком поджелудочной железы.