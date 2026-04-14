14 апреля 2026 в 10:00

Стало известно о ментальном состоянии королевы Елизаветы II к концу жизни

Биограф Лауни: королева Великобритании Елизавета II к концу жизни сошла с ума

Елизавета II Елизавета II Фото: Shutterstock/FOTODOM
Королевский биограф Эндрю Лауни заявил о серьезном ухудшении состояния Елизаветы II в последние годы ее жизни, сообщает Daily Mail. По его мнению, монарх утратила способность полноценно управлять страной, фактическое руководство перешло к ее старшему сыну.

Он также связал это с ситуацией вокруг принца Эндрю, отметив, что королева не предприняла действий в отношении своего младшего сына, несмотря на обвинения в его адрес.

Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. [Эндрю] поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то ему сделала, — утверждает биограф.

Ранее стало известно, что Елизавета II не смогла лично проститься со своим супругом принцем Филиппом в момент его кончины в апреле 2021 года, что привело ее в ярость. Подробностями жизни и смерти королевской четы поделился в биографической книге историк Хьюго Викерс. Он отметил, что последние годы королевская чета жила преимущественно порознь: принц из-за тяжелой болезни уединился в поместье Сандрингем. С 2013 года герцог Эдинбургский боролся с раком поджелудочной железы.

Европа
Великобритания
Елизавета II
королевы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто, сколько населенных пунктов освободила армия РФ с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Агент СБУ рассказал ФСБ правду о готовящемся теракте
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
