«Даже не попрощался»: смерть принца Филиппа взбесила Елизавету II Королева Елизавета II была обижена на принца Филиппа из-за его внезапной смерти

Королева Елизавета II не смогла лично проститься со своим супругом принцем Филиппом в момент его кончины в апреле 2021 года, что привело ее в ярость, сообщает издание People. Подробностями жизни и смерти королевской четы поделился в биографической книге историк Хьюго Викерс.

Она была в ярости от того, что он снова, как часто бывало в жизни, ушел и даже не попрощался, — пишет Викерс.

Автор отметил, что последние годы королевская чета жила преимущественно порознь: принц из-за тяжелой болезни уединился в поместье Сандрингем. С 2013 года герцог Эдинбургский боролся с раком поджелудочной железы, что и стало причиной его постепенного отхода от публичных королевских обязанностей.

Утро 9 апреля 2021 года началось для Филиппа привычно. Он проснулся, принял ванну, потом внезапно почувствовал недомогание и тихо скончался до приезда супруги. За день до этого он пил пиво.

Ранее стало известно, что британские власти готовят к обнародованию документы, связанные с контактами бывшего принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заместитель министра торговли Крис Брайант подтвердил, что часть сведений существует лишь в бумажном виде, поэтому их поиск в архивах займет продолжительное время.