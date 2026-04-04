04 апреля 2026 в 17:30

«Даже не попрощался»: смерть принца Филиппа взбесила Елизавету II

Королева Елизавета II была обижена на принца Филиппа из-за его внезапной смерти

Елизавета II Елизавета II Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Королева Елизавета II не смогла лично проститься со своим супругом принцем Филиппом в момент его кончины в апреле 2021 года, что привело ее в ярость, сообщает издание People. Подробностями жизни и смерти королевской четы поделился в биографической книге историк Хьюго Викерс.

Она была в ярости от того, что он снова, как часто бывало в жизни, ушел и даже не попрощался, — пишет Викерс.

Автор отметил, что последние годы королевская чета жила преимущественно порознь: принц из-за тяжелой болезни уединился в поместье Сандрингем. С 2013 года герцог Эдинбургский боролся с раком поджелудочной железы, что и стало причиной его постепенного отхода от публичных королевских обязанностей.

Утро 9 апреля 2021 года началось для Филиппа привычно. Он проснулся, принял ванну, потом внезапно почувствовал недомогание и тихо скончался до приезда супруги. За день до этого он пил пиво.

Ранее стало известно, что британские власти готовят к обнародованию документы, связанные с контактами бывшего принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заместитель министра торговли Крис Брайант подтвердил, что часть сведений существует лишь в бумажном виде, поэтому их поиск в архивах займет продолжительное время.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
