На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции по линии «Ферросплавная-1», сообщили в пресс-службе станции. Системы работают в штатном режиме.

Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме, — говорится в сообщении.

После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы, ранее обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы функционируют в нормальном режиме.

Ранее на Запорожской атомной электростанции произошло аварийное отключение от магистральных сетей энергоснабжения. Срабатывание защитной автоматики привело к обесточиванию высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Уровень радиационного фона на площадке и прилегающей территории не превышает установленных нормативов.