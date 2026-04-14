14 апреля 2026 в 09:41

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции по линии «Ферросплавная-1», сообщили в пресс-службе станции. Системы работают в штатном режиме.

Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме, — говорится в сообщении.

После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы, ранее обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы функционируют в нормальном режиме.

Ранее на Запорожской атомной электростанции произошло аварийное отключение от магистральных сетей энергоснабжения. Срабатывание защитной автоматики привело к обесточиванию высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Уровень радиационного фона на площадке и прилегающей территории не превышает установленных нормативов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
