Магнитные бури сегодня, 14 апреля: что завтра, сильная сонливость, апатия

Сегодня, 14 апреля, на Земле магнитной бури не ожидается, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 14 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 68%», — сообщили специалисты.

Эксперты ИКИ РАН пояснили, что в последние дни солнечная активность продолжает снижаться, поэтому в ближайшее время геомагнитных возмущений не прогнозируется.

«Небольшой рост геомагнитной активности, связанный с корональной дырой, завершился еще в субботу и оказался слабее прогноза. Геомагнитные индексы за выходные ни разу не вышли в красную зону, хотя небольшие возмущения все же наблюдались. Сколь-либо заметных полярных сияний не было, впрочем, их и не обещали. Число пятен на Солнце — низкое. Уровень радиоизлучения — низкий. На горизонте в течение четырех суток никаких возмущающих факторов не видно. Если ничего экстраординарного не случится, в этот период мы даже не будем писать комментарии — только давать графики. С пятницы возможен небольшой рост возмущений из-за очередной дыры среднего размера. Вероятности сильных событий (бурь и вспышек) на неделе считаются близкими к нулю», — уточнили специалисты.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как легче перенести сильные магнитные бури

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в период магнитных бурь особенно плохо чувствуют себя люди с симптомами гипертонического криза.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил он.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — добавила она.

Читайте также:

Спертая духота и тепло до +32? Погода в Москве в начале июля: чего ждать

Ураганный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве во вторник, 14 апреля: ждать ли ураганного ветра и ливней