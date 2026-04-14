Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе ранил кассира

Проигравший крупную сумму на ставках и напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина ранил кассира, сообщает Telegram-канал SHOT. Чтобы поймать его, правоохранителям пришлось выстрелить злоумышленнику в ногу.

Он ворвался в помещение, напал на сотрудницу и ранил ее, потребовав выдать наличные средства. Девушка успела нажать тревожную кнопку, после чего на место оперативно прибыл наряд Росгвардии. При появлении силовиков мужчина взял кассира в заложники. В ходе задержания сотрудники Росгвардии ранили его в ногу и обезвредили. Пострадавшей сотруднице и нападавшему оказывается медицинская помощь.

