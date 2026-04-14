14 апреля 2026 в 11:53

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе ранил кассира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проигравший крупную сумму на ставках и напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина ранил кассира, сообщает Telegram-канал SHOT. Чтобы поймать его, правоохранителям пришлось выстрелить злоумышленнику в ногу.

Он ворвался в помещение, напал на сотрудницу и ранил ее, потребовав выдать наличные средства. Девушка успела нажать тревожную кнопку, после чего на место оперативно прибыл наряд Росгвардии. При появлении силовиков мужчина взял кассира в заложники. В ходе задержания сотрудники Росгвардии ранили его в ногу и обезвредили. Пострадавшей сотруднице и нападавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее серб с российским гражданством Стефан Милованович за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея. Он спрятал под куртку одну из статуэток и скрылся.

До этого в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник проломил техникой защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
