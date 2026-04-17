Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 09:49

Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам

Экстренные службы на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе Экстренные службы на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе Фото: Анна Кабисова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты приняли решение отбуксировать на полигон мусоровоз, в котором произошел смертельный взрыв во время погрузки контейнеров во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Проводить полную проверку содержимого на месте ЧП слишком рискованно для окружающих.

На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ, — подчеркнул руководитель республики.

В настоящее время территория, где произошел инцидент, остается под контролем правоохранительных органов.

Регионы
взрывы
Северная Осетия
Владикавказ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.