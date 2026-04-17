Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам

Экстренные службы на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам

Специалисты приняли решение отбуксировать на полигон мусоровоз, в котором произошел смертельный взрыв во время погрузки контейнеров во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Проводить полную проверку содержимого на месте ЧП слишком рискованно для окружающих.

На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ, — подчеркнул руководитель республики.

В настоящее время территория, где произошел инцидент, остается под контролем правоохранительных органов.