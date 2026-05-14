14 мая 2026 в 17:36

Зарезал падчерицу перед свадьбой: мужчина сел на 20 лет за двойное убийство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Летом 2025 года во Владикавказе 58-летний мужчина взял в руки нож и набросился на самых близких людей. Теперь суд вынес ему приговор. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Не напал только на сына с ДЦП

Инцидент произошел в ночь на 7 июля 2025 года. Погибли жена осужденного и ее 23-летняя дочь, 15-летняя девочка получила тяжелые ранения. И только девятилетний мальчик с ДЦП остался нетронутым — отец не поднял руку на беззащитного ребенка.

По версии следствия, трагедии предшествовала ссора. Мужчина нанес множественные удары ножом, после чего, осознав содеянное, попытался покончить с собой. Он выжил — врачи провели операцию, но состояние долгое время оставалось тяжелым.

15-летняя девочка, получившая ранения, была экстренно госпитализирована. Женщина и ее старшая дочь скончались на месте — скорая не успела помочь.

Угрожал на протяжении года

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и угрозе убийством. Подозреваемого, еще не оправившегося от ран, взяли под охрану в больнице. Как только врачи дали добро, ему предъявили обвинение и начали расследование.

«Во Владикавказе мужчина признан виновным в убийстве супруги и ее дочери, а также в покушении на убийство несовершеннолетней падчерицы», — констатировали в пресс-отчете Следственного комитета.

Мотивы выясняли досконально: бытовая ссора, накопившиеся обиды, внезапный срыв. Выяснилось, что мужчина на протяжении года пугал домочадцев тем, что расправится с ними.

«Следствием и судом установлено, что в период с 2024 по 2025 год фигурант на почве длительных неприязненных отношений неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении супруги и ее дочери», — рапортовали в СКР.

Квартирный вопрос

«КП — Северный Кавказ» называет основной причиной конфликтов в семье квартирный вопрос. По данным издания, мужчину раздражало, что основная часть долей в общем жилье принадлежала жене и ее дочкам от первого брака. Старшая падчерица при этом собралась замуж, и ее семья тоже будет претендовать на доли в недвижимости.

Суд вынес приговор: 20 лет колонии строгого режима. Два года из этого срока убийца проведет в тюрьме.

Владимир Сахмеев
